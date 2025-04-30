الحكومة تخفض أسعار البنزين والديزل

و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر أيار الحالي، فقد أظهرت انخفاض أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 والسولار بمقدار (15) فلساً/لتر لكلٍ منهم.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح (845) فلساً/لتر بدلاً من (860) فلساً/لتر وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح (1070) فلساً/لتر بدلاً من (1085) فلساً/لتر ، وتخفيض سعر السولار ليصبح (665) فلساً/لتر بدلاً من (680) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
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