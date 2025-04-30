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الحكومة تخفض أسعار البنزين والديزل

محطة محروقات
محروقات
 
الأربعاء، 30-04-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري-    عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 أيار المقبل).

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و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي.


وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر أيار الحالي، فقد أظهرت انخفاض أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 والسولار بمقدار (15) فلساً/لتر لكلٍ منهم.


وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح (845) فلساً/لتر بدلاً من (860) فلساً/لتر وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح (1070) فلساً/لتر بدلاً من (1085) فلساً/لتر ، وتخفيض سعر السولار ليصبح (665) فلساً/لتر بدلاً من (680) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

 
gnews

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