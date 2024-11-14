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الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2.95 مليار دينار خلال أول 9 أشهر من 2024

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الخميس، 14-11-2024 02:27 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع إجمالي الدين العام للأردن وفقا لبيانات وزارة المالية إلى 43.752 مليار دينار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي ليشكل ما نسبته 116.8% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بما يحمله من الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

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وأشارت البيانات إلى أن الحكومة أطفأت ديون بقيمة 2.950 مليار دينار خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، وأصدرت ما قيمته 4.649 مليار دينار سندات وأذونات خزينة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

 
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