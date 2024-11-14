الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2.95 مليار دينار خلال أول 9 أشهر من 2024

وأشارت البيانات إلى أن الحكومة أطفأت ديون بقيمة 2.950 مليار دينار خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، وأصدرت ما قيمته 4.649 مليار دينار سندات وأذونات خزينة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.
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