الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2.95 مليار دينار خلال أول 9 أشهر من 2024

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي الدين العام للأردن وفقا لبيانات وزارة المالية إلى 43.752 مليار دينار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي ليشكل ما نسبته 116.8% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بما يحمله من الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

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