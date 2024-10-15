الثلاثاء 2024-10-15 03:53 م
 
 

الحكومة: 5% ارتفاع أسعار البنزين عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 01:55 م
الوكيل الإخباري-   بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (90) في الأسبوع الثاني من تشرين أول الحالي 703 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 672 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 5% ،كما ارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان (95) في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول ليصل إلى 762 دولارا للطن مقارنة بـ 728 دولارا في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 5%.اضافة اعلان


كما ارتفع معدل سعر الديزل من 627 دولارا للطن إلى 656 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.5%، وارتفع معدل سعر الكاز ارتفاعاً طفيفاً من 670 دولارا للطن إلى 699 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.4%.

كذلك ارتفع معدل سعر زيت الوقود من 424 دولارا للطن إلى 449 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 3%.
من جهة أخرى، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول الحالي 598 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي الماضي الذي بلغ نحو 575 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6%.

أما بالنسبة لخام برنت، فقد ارتفع معدل سعره في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي ليصبح نحو 79 دولارا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ نحو 78 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1%.


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