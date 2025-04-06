الذهب محليا.. فرصة قوية للشراء وزيادة الكميات

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأحد، بعدما اتسمت بالتذبذب خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 61.8 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 59.8 دينارا للغرام.

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كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحلات 71 دينارا و54.90 دينارا و41.70 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة: