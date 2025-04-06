الذهب محليا.. فرصة قوية للشراء وزيادة الكميات

كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحلات 71 دينارا و54.90 دينارا و41.70 دينارا على التوالي.
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