الأربعاء 2026-01-28 01:27 م

الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً في الأردن بصعود لا يتوقف

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 28-01-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري-  واصل الذهب في السوق الأردني تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة، محققاً ارتفاعات جديدة في مختلف الأعيرة، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً نحو 122.3 دينار أردني، فيما وصل سعر الشراء إلى 118.6 دينار، مسجلاً أعلى مستوى له تاريخياً في السوق المحلي.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً – الأكثر تداولاً بين المواطنين – 107.1 دينار، مقابل 102.6 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة المنشورة على الموقع الإلكتروني للنقابة :


Image1_1202628122625924625415.jpg
 
 


