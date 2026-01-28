الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً في الأردن بصعود لا يتوقف

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً نحو 122.3 دينار أردني، فيما وصل سعر الشراء إلى 118.6 دينار، مسجلاً أعلى مستوى له تاريخياً في السوق المحلي.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً – الأكثر تداولاً بين المواطنين – 107.1 دينار، مقابل 102.6 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة المنشورة على الموقع الإلكتروني للنقابة :
