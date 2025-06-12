الذهب يحلق محلياً بارتفاع جديد .. إليك الأسعار

وسجل الذهب من عيار 21 سعر بيع بلغ 68.300 دينارًا للغرام، فيما بلغ سعر شرائه من المواطنين 66.300 دينارًا .
وتالياً التسعيرة :
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