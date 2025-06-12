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الذهب يحلق محلياً بارتفاع جديد .. إليك الأسعار

ذهب
ذهب
 
الخميس، 12-06-2025 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجل الذهب من عيار 21 سعر بيع بلغ 68.300 دينارًا للغرام، فيما بلغ سعر شرائه من المواطنين 66.300 دينارًا .

وتالياً التسعيرة :


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