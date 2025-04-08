الثلاثاء 2025-04-08 11:11 ص
 

الذهب يشتعل.. قفزة جديدة على الأسعار في الأردن

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 61.5 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


كما بلغ سعر بيع غرامات الذهب من عيارات 14،18،24 لدى محلات الصاغة 71 دينارا، و54.6 دينارا، و41.5 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

 


Image1_420258101414600750130.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الحكومة تقترح تخفيض رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين بنسبة 30%

اى

منوعات كارثة على الطريق السريع في البرازيل.. انفجار صهريج يلتهم 27 مركبة - فيديو

ل

نعـي فـاضل وفاة معمّر أردني عن عمر يناهز 100 عام

ؤل

أخبار الشركات بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 75 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لغايات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة

تو

طب وصحة 4 مكونات إضافية لعصير الليمون لتعزيز الترطيب في الصيف

فل

طب وصحة 5 فوائد مذهلة لممارسة 20 تمرينة ضغط كل صباح

ت

نعـي فـاضل سنديانة مخيم الوحدات في ذمة الله

ل

اقتصاد محلي الذهب يشتعل.. قفزة جديدة على الأسعار في الأردن



 
 



الأكثر مشاهدة