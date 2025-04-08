الذهب يشتعل.. قفزة جديدة على الأسعار في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 61.5 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر بيع غرامات الذهب من عيارات 14،18،24 لدى محلات الصاغة 71 دينارا، و54.6 دينارا، و41.5 دينارا.



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