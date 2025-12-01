الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار في تشرين الثاني

وأشار شريم إلى أن السيارات وملحقاتها شكلت النسبة الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى مواد البناء، الأدوات الصحية، الأدوية ومستلزماتها، المواد الغذائية، الألبسة والمجوهرات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأفاد بأن حجم الصادرات التجارية في تشرين الثاني من هذا العام، شهد انخفاضا مقارنة بتشرين الأول الماضي، حيث سجلت الصادرات في الشهر السابق 52 مليون دينار.
وفي المقابل، بلغت قيمة الصادرات التجارية للزرقاء في تشرين الثاني من العام الماضي، 24.5 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
البنك الدولي: برنامج رأس المال البشري في الأردن يحقق "تقدما في إصلاحاته"
-
الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات
-
الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة الى 16.2 %
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
"الإحصاءات" تعلن أرقاما جديدة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي بعد إضافة 3.6 مليارات
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت