الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار في تشرين الثاني

أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لتشرين الثاني من هذا العام، بلغت نحو 40 مليونا و612 ألف دينار، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لتشرين الثاني من هذا العام، بلغت نحو 40 مليونا و612 ألف دينار، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة الزرقاء ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء، حيث بلغ إجمالي الشهادات الصادرة 386 شهادة.

وأشار شريم إلى أن السيارات وملحقاتها شكلت النسبة الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى مواد البناء، الأدوات الصحية، الأدوية ومستلزماتها، المواد الغذائية، الألبسة والمجوهرات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


وأفاد بأن حجم الصادرات التجارية في تشرين الثاني من هذا العام، شهد انخفاضا مقارنة بتشرين الأول الماضي، حيث سجلت الصادرات في الشهر السابق 52 مليون دينار.


وفي المقابل، بلغت قيمة الصادرات التجارية للزرقاء في تشرين الثاني من العام الماضي، 24.5 مليون دينار.

 
 


أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لتشرين الثاني من هذا العام، بلغت نحو 40 مليونا و612 ألف دينار، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة

