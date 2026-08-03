الصناعة في الزرقاء تسجل أداء تصديريا متقدما خلال الـ7 أشهر الماضية

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن الأسواق العربية استحوذت على 46 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة 414.8 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع 348.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف إن العراق تصدر الأسواق المستوردة بقيمة 193.7 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 40 بالمئة، تلاه السوق السعودي بقيمة 92.6 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى الإمارات بنسبة 22 بالمئة لتبلغ 23.4 مليون دولار، وإلى سوريا بنسبة 69 بالمئة لتصل إلى 18.2 مليون دولار، وإلى قطر بنسبة 165 بالمئة لتبلغ 18 مليون دولار.
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