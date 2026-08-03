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الصناعة في الزرقاء تسجل أداء تصديريا متقدما خلال الـ7 أشهر الماضية

صادرات غرفة صناعة الزرقاء العام الماضي 1.5 مليار دولار
غرفة صناعة الزرقاء
 
الإثنين، 03-08-2026 10:08 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت صادرات القطاع الصناعي في محافظة الزرقاء بنسبة 10 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 902.8 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 821.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، فيما بلغت صادرات شهر تموز 133.7 مليون دولار مقابل 155.4 مليون دولار للشهر ذاته من العام الماضي.

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وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن الأسواق العربية استحوذت على 46 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة 414.8 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع 348.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وأضاف إن العراق تصدر الأسواق المستوردة بقيمة 193.7 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 40 بالمئة، تلاه السوق السعودي بقيمة 92.6 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى الإمارات بنسبة 22 بالمئة لتبلغ 23.4 مليون دولار، وإلى سوريا بنسبة 69 بالمئة لتصل إلى 18.2 مليون دولار، وإلى قطر بنسبة 165 بالمئة لتبلغ 18 مليون دولار.

 
 


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