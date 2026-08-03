الصناعة في الزرقاء تسجل أداء تصديريا متقدما خلال الـ7 أشهر الماضية

الوكيل الإخباري- ارتفعت صادرات القطاع الصناعي في محافظة الزرقاء بنسبة 10 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 902.8 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 821.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، فيما بلغت صادرات شهر تموز 133.7 مليون دولار مقابل 155.4 مليون دولار للشهر ذاته من العام الماضي.

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وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن الأسواق العربية استحوذت على 46 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة 414.8 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع 348.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.