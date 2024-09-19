الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن قمح

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن قمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينارا غير مستردة، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24-9-2024.



ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة مصدقة عن السجل التجاري قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.