الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه وانخفض سعر الديزل, فيما استقر سعر الكاز في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شباط الحالي مقارنة بأسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 90 من 726 إلى 734 دولارا للطن، بنسبة 1 بالمئة، وأوكتان 95 من 742 إلى 750 دولارا، بنسبة 1 بالمئة.



وانخفض الديزل من 671 إلى 667 دولارا للطن، بنسبة 1 بالمئة، واستقر الكاز عند 718 دولارا للطن, وانخفض سعر زيت الوقود من 491 الى 485 دولارا، بنسبة 1 بالمئة.



وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى 628 دولارا، مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي الذي بلغ 618 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.