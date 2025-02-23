الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 90 من 726 إلى 734 دولارا للطن، بنسبة 1 بالمئة، وأوكتان 95 من 742 إلى 750 دولارا، بنسبة 1 بالمئة.
وانخفض الديزل من 671 إلى 667 دولارا للطن، بنسبة 1 بالمئة، واستقر الكاز عند 718 دولارا للطن, وانخفض سعر زيت الوقود من 491 الى 485 دولارا، بنسبة 1 بالمئة.
وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى 628 دولارا، مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي الذي بلغ 618 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.
واستقر معدل خام برنت عند 76 دولارا للبرميل.
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