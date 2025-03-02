المركزي يحذر من التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة تدعي منح القروض

وقال البنك في بيان صحفي، الأحد، إن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون البنك المركزي الأردني.
ودعت المواطنين إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي الأردني من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.
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