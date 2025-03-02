الأحد 2025-03-02 06:15 م
 

المركزي يحذر من التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة تدعي منح القروض

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الأحد، 02-03-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-   حذر البنك المركزي الأردني، جميع المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة، تدعي منحهم قروضاً أو تسهيل حصولهم على قروض من البنوك والمؤسسات المالية، ما يعرضهم للوقوع ضحية الاحتيال المالي.

وقال البنك في بيان صحفي، الأحد، إن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون البنك المركزي الأردني.

اضافة اعلان


ودعت المواطنين إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي الأردني من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.

 
gnews

أحدث الأخبار

دفاع مدني - أرشيفية

خاص بالوكيل 3 اصابات بحادث سير في عمان

غزة

فلسطين "الصليب الأحمر" تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية "الإدارة العامة" يطلق المنتديات الرمضانية الافتراضية

جمعية قرى الأطفال SOS

أخبار محلية "قرى الأطفال" تطلق حملتها الرمضانية "هلال الخير"

رئاسة الوزراء

أخبار محلية رئاسة الوزراء تسلِّم حافلات لخدمة مواطنين ومستفيدين في جبل بني حميدة وبصيرا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية "البر والإحسان" تنفذ حملة طبية في مبرة أم الحسين

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يفتتح محطة ترخيص بني كنانة ضمن جهود التحديث والتطوير

الطفيلة

أخبار محلية حركة شرائية نشطة تشهدها أسواق الطفيلة



 



الأكثر مشاهدة