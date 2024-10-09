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المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 120 مليون دولار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الأربعاء، 09-10-2024 07:31 م
الوكيل الإخباري-   وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، على تسجيل الإصدار الرابع من أذونات الخزينة.اضافة اعلان


وقالت الهيئة، إن هذا الإصدار جاء من البنك المركزي نيابة عن الحكومة، وبقيمة 120 مليون دولار أميركي، وباستحقاق تاريخه 22/9/2025.
 
gnews

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