المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 120 مليون دولار

وقالت الهيئة، إن هذا الإصدار جاء من البنك المركزي نيابة عن الحكومة، وبقيمة 120 مليون دولار أميركي، وباستحقاق تاريخه 22/9/2025.
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