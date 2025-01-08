المركزي يطرح أول إصدار في 2025 من سندات الخزينة بـ150 مليون دينار

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ المزاد اليوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 9 كانون الثاني 2028.
وأشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 9 كانون الثاني 2025.
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