الأربعاء 2025-01-08 02:10 م
 

المركزي يطرح أول إصدار في 2025 من سندات الخزينة بـ150 مليون دينار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الأربعاء، 08-01-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم 1 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ المزاد اليوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 9 كانون الثاني 2028.

وأشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 9 كانون الثاني 2025.
 
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