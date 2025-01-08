المركزي يطرح أول إصدار في 2025 من سندات الخزينة بـ150 مليون دينار

12:58 م

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الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم 1 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار. اضافة اعلان





ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ المزاد اليوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 9 كانون الثاني 2028.



وأشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 9 كانون الثاني 2025.



