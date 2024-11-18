الإثنين 2024-11-18 02:06 م
 

المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الإثنين، 18-11-2024 12:50 م
الوكيل الإخباري-   طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة ،اليوم الاثنين، الإصدار رقم 32 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 19 تشرين ثاني 2027، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 19 تشرين الثاني 2024.
 
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