المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 19 تشرين ثاني 2027، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 19 تشرين الثاني 2024.
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