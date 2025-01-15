المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار رقم 2 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 19 كانون الثاني 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق اليوم 15 كانون الثاني 2025.



وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.