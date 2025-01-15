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المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

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البنك المركزي الأردني
الأربعاء، 15-01-2025 09:36 ص

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار رقم 2 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 19 كانون الثاني 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق اليوم 15 كانون الثاني 2025.


وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.


فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.

 
gnews

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