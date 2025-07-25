المركزي: 14 مليار دينار إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للأردنيين في 2024

وبحسب البيانات، بلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث خلال العام 2024، قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار، للذكور، وفق بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث خلال العام 2024، قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار للذكور.
ووزعت تلك التسهيلات من خلال قرابة 1.6 مليون قرض، موزعة بين 1.273 مليون قرض للذكور، وقرابة 365 ألف قرض للإناث.
في المقابل بلغت قيمة ودائعِ الأفراد خلال العام 2024، قرابة 30.7 مليار دينار، موزعة بين 21.9 مليار دينار للذكور، من خلال 2.9 مليون وديعة، والباقي مسجلة للإناث، بـ 1.6 مليون وديعة، بقيمة تصل إلى 8.8 مليار دينار.
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