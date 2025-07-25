الجمعة 2025-07-25 04:06 م
 

المركزي: 14 مليار دينار إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للأردنيين في 2024

البنك المركزي
البنك المركزي
 
الجمعة، 25-07-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري-   وصل إجمالي قيمة تسهيلات الأفراد، ذكورا وإناثا خلال عام 2024، قرابة 14.035 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي.اضافة اعلان


وبحسب البيانات، بلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث خلال العام 2024، قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار، للذكور، وفق بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث خلال العام 2024، قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار للذكور.

ووزعت تلك التسهيلات من خلال قرابة 1.6 مليون قرض، موزعة بين 1.273 مليون قرض للذكور، وقرابة 365 ألف قرض للإناث.

في المقابل بلغت قيمة ودائعِ الأفراد خلال العام 2024، قرابة 30.7 مليار دينار، موزعة بين 21.9 مليار دينار للذكور، من خلال 2.9 مليون وديعة، والباقي مسجلة للإناث، بـ 1.6 مليون وديعة، بقيمة تصل إلى 8.8 مليار دينار.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين 9 وفيات جراء المجاعة في غزة

وزارة التربية

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

ممثلو الدول الأوروبية يغادرون القنصلية الإيرانية في اسطنبول بعد محادثات بشأن النووي

عربي ودولي إيران تتفق مع الأوروبيين على مواصلة المشاورات بشأن النووي

تعبيرية

فلسطين إسرائيل تقول أنها ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات إلى غزة ابتداءً من اليوم

روسيا تخفض الفائدة لتصل إلى أدنى معدل منذ 2022

أسواق ومال روسيا تخفض الفائدة لتصل إلى أدنى معدل منذ 2022

ارشيفية

عربي ودولي شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تعبيرية

الطقس الارصاد تحذر الأردنيين

غزة

فلسطين 4 شهداء بغارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة



 
 



الأكثر مشاهدة