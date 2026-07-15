المنتدى الاقتصادي: سوق رأس المال يشهد تحسنا بالمؤشرات الرئيسة

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الوكيل الإخباري- أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي الأردني أن سوق رأس المال الأردني يشهد تحولاً نوعياً مدفوعاً بتحسن المؤشرات الرئيسة، وارتفاع القيمة السوقية، وزيادة السيولة ونشاط التداول، ما أعاد بورصة عمّان إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو عقدين. اضافة اعلان





وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "بورصة عمّان: تحولات السوق ومحركات النمو والاستدامة"، أن القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفعت إلى نحو 30.5 مليار دينار حتى نهاية أيار 2026، مقارنة مع 19.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو تجاوز 56 بالمئة، لتتخطى حاجز 30 مليار دينار للمرة الأولى في تاريخ السوق.



وأشار التقرير إلى أن السيولة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 1.279 مليار دينار، مقابل 687.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 12.9 مليون دينار.



وبيّن أن القطاع الصناعي عزز مساهمته في القيمة السوقية، فيما تستحوذ شركتا الفوسفات والبوتاس معاً على نحو 42.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، في حين استحوذ المستثمرون الأردنيون على 53.7 بالمئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة.



ولفت التقرير إلى أن بورصة عمّان حققت خلال عام 2025 أفضل أداء بين عدد من البورصات العربية والعالمية، بعد ارتفاع المؤشر العام المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة ASEGI بنسبة 45.1 بالمئة.



وأكد التقرير استمرار بورصة عمّان في تطوير معايير الحوكمة والاستدامة والإفصاح، بما يعزز الشفافية ويرفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات المؤسسية، داعياً إلى مواصلة تطوير البيئة التنظيمية، وتشجيع إدراج شركات جديدة، وتنويع المنتجات المالية لتعزيز استدامة نمو سوق رأس المال الأردني.





