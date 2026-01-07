الأربعاء 2026-01-07 12:07 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاربعاء

الذهب
 
الأربعاء، 07-01-2026 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب محليًا، اليوم الأربعاء، بمقدار 20 قرشًا للغرام من عيار 21.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 90.50 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.80 دينارًا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 103.40 و80.30 و63.10 دينارًا على التوالي.

