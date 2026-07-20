انخفاض اسعار الذهب في الاردن الاثنين

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين بمقدار 30 قرشا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الاثنين، 82.2 دينارا لغايات البيع في محالّ الصاغة، مقابل 78 دينارا لغايات الشراء.



وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محالّ الصاغة 94.5 دينارا و72.4 دينارا، على الترتيب.