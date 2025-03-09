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انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة العام الماضي 9.7%

محطة محروقات
محروقات
 
الأحد، 09-03-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العام الماضي 2024، لتصل إلى 2.651 مليار دينار، مقابل 2.936 مليار دينار في 2023.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة خلال العام الماضي بنسبة 9.7 بالمئة، حيث بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في العام الماضي حوالي 285 مليون دينار، مقارنة مع 2023.


وتصدرت الزيوت المعدنية والوقود قائمة المستوردات من المشتقات النفطية العام الماضي، بقيمة 843 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 758 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 479 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 516 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 42 مليون دينار، والكاز بنحو 13 مليون دينار.

 
 
gnews

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