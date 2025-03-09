انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة العام الماضي 9.7%

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة خلال العام الماضي بنسبة 9.7 بالمئة، حيث بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في العام الماضي حوالي 285 مليون دينار، مقارنة مع 2023.
وتصدرت الزيوت المعدنية والوقود قائمة المستوردات من المشتقات النفطية العام الماضي، بقيمة 843 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 758 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 479 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 516 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 42 مليون دينار، والكاز بنحو 13 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
نمو الصادرات الوطنية بنسبة 4.1% خلال عام 2024
-
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي الذهب 506 ملايين دينار
-
تجارة الأردن: تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة يؤكد منعة الاقتصاد الوطني
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
استثمار جديد في مدينة الموقر الصناعية بقيمة 10 ملايين دينار
-
222 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال شهرين
-
إليكم أسعار الذهب في الأردن السبت