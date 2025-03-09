انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة العام الماضي 9.7%

الوكيل الإخباري- انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العام الماضي 2024، لتصل إلى 2.651 مليار دينار، مقابل 2.936 مليار دينار في 2023.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة خلال العام الماضي بنسبة 9.7 بالمئة، حيث بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في العام الماضي حوالي 285 مليون دينار، مقارنة مع 2023.