انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 94.800 دينارًا، مقابل 91.100 دينارًا للشراء.
وسجل غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، 82.600 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 78.600 دينارًا.
وتالياً التسعيرة :
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