السبت 2026-08-01 11:29 ص

انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن

انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن
انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن
 
السبت، 01-08-2026 10:13 ص
الوكيل الإخباري-  سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم السبت، انخفاضًا طفيفًا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 94.800 دينارًا، مقابل 91.100 دينارًا للشراء.
وسجل غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، 82.600 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 78.600 دينارًا.

وتالياً التسعيرة :


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