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انخفاض عدد الشيكات المرتجعة بالأردن بنسبة 10,8%

شيكات
شيكات
الأحد، 10-11-2024 03:07 م
الوكيل الإخباري-   بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,39 مليون شيك، وبقيمة بلغت 33,3 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).اضافة اعلان


وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تشرين الأول الماضي بنسبة 10,8%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18,7 ألف شيك، مقارنة مع 20,9 ألف شيك في أيلول.
 
gnews

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