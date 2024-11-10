انخفاض عدد الشيكات المرتجعة بالأردن بنسبة 10,8%

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تشرين الأول الماضي بنسبة 10,8%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18,7 ألف شيك، مقارنة مع 20,9 ألف شيك في أيلول.
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