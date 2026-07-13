انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محالّ الصاغة 95.6 و73.3 دينارا على الترتيب.
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