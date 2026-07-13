انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، الاثنين، بمقدار 1.40 دينارا لغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، الاثنين، 83.2دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل79 دينارا لغايات الشراء.



وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محالّ الصاغة 95.6 و73.3 دينارا على الترتيب.