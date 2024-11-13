انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 52.50 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 50.50دينارا لجهة الشراء.



وبحسب التسعيرة الثانية، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 60.60 دينارا و46.50 دينارا على التوالي.

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