انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

وبحسب التسعيرة الثانية، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 60.60 دينارا و46.50 دينارا على التوالي.
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