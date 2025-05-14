انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 64.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 62.8 دينارا لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 74.4 دينارا و57.3 دينارا 43.7 دينارا على التوالي.
عالميا، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء؛ بما يزيد على 2% إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على شهر إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 3188.52 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 11 نيسان. وانخفضت الأسعار إلى 3174.62 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 3192.80دولارا.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
للمقبلين على الزواج.. انخفاض ملموس على أسعار الذهب في الأردن
-
نقابة التخليص: رفع العقوبات عن سوريا سيدعم قطاع النقل وتجارة الترانزيت
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزية والرشادية بالأردن
-
5.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك"
-
شيكات مرتجعة بـ 119 مليون دينار خلال نيسان فقط
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بعد ارتفاعها في الأردن