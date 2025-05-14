الأربعاء 2025-05-14 09:01 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

محل لبيع وشراء الذهب
محل لبيع وشراء الذهب
 
الأربعاء، 14-05-2025 07:27 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية، الأربعاء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 64.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 62.8 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 74.4 دينارا و57.3 دينارا 43.7 دينارا على التوالي.

عالميا، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء؛ بما يزيد على 2% إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على شهر إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 3188.52 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 11 نيسان. وانخفضت الأسعار إلى 3174.62 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 3192.80دولارا.
 
gnews

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