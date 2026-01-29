الخميس 2026-01-29 02:26 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

الخميس، 29-01-2026 01:18 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضاً ملحوظاً خلال التسعيرة الأخيرة، بحسب البيانات المنشورة على موقع النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وأظهرت التسعيرة الجديدة تراجع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 من 112.8 دينار أردني في التسعيرة السابقة إلى 111.4 دينار أردني حالياً، في مؤشر واضح على انخفاض أسعار المعدن الأصفر محلياً.

وتالياً التسعيرة المنشورة على موقع النقابة:


Image1_1202629131721623378103.jpg
 
 


