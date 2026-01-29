انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

وأظهرت التسعيرة الجديدة تراجع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 من 112.8 دينار أردني في التسعيرة السابقة إلى 111.4 دينار أردني حالياً، في مؤشر واضح على انخفاض أسعار المعدن الأصفر محلياً.
وتالياً التسعيرة المنشورة على موقع النقابة:
