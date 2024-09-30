انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كذلك انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 61.3 دينار والشراء إلى 58.9، أيضا انخفاض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 47.4 و43.9 دينار على التوالي.
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