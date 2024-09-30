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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
الإثنين، 30-09-2024 06:42 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، بقيمة وصلت إلى 60 قرشا للغرام، وذلك ضمن التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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 ووفق التسعيرة، تراجع سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 53.4 دينار والشراء إلى 51.6 دينار.


كذلك انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 61.3 دينار والشراء إلى 58.9، أيضا انخفاض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 47.4 و43.9 دينار على التوالي.

 

 

 
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