انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، بقيمة وصلت إلى 60 قرشا للغرام، وذلك ضمن التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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ووفق التسعيرة، تراجع سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 53.4 دينار والشراء إلى 51.6 دينار.