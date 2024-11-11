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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
الإثنين، 11-11-2024 06:56 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في الأردن للمرة الثانية الاثنين، وفقًا للتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، انخفض سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 53.40 دينار، بينما سجل سعر الشراء 51.40 دينار.


كما انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 47.50 و44.00 دينار على التوالي.

وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 61.90 دينار، وسعر الشراء عند 59.40 دينار.

 

 
gnews

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