انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كما انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 47.50 و44.00 دينار على التوالي.
وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 61.90 دينار، وسعر الشراء عند 59.40 دينار.
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