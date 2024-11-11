انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن للمرة الثانية الاثنين، وفقًا للتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، انخفض سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 53.40 دينار، بينما سجل سعر الشراء 51.40 دينار.