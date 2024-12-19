الخميس 2024-12-19 07:01 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الذهب
الذهب
الخميس، 19-12-2024 06:18 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية في التسعيرة الثانية اليوم الخميس، مقارنة مع التسعيرة الأولى.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 52.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل50.7 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.7 دينارا و46.9 دينارا على التوالي.
 
gnews

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