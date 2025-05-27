الثلاثاء 2025-05-27 12:13 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 80 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 66.7 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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