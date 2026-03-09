انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

ووفقاً للتسعيرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 118.2 ديناراً، فيما سجل سعر الشراء 114.0 ديناراً.
كما وصل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – إلى 103.5 ديناراً مقابل 98.7 ديناراً للشراء.
وتالياً التسعيرة:
