الإثنين 2026-03-09 11:09 ص

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
 
الإثنين، 09-03-2026 10:24 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، انخفاضاً ملحوظاً بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


ووفقاً للتسعيرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 118.2 ديناراً، فيما سجل سعر الشراء 114.0 ديناراً.

كما وصل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – إلى 103.5 ديناراً مقابل 98.7 ديناراً للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_32026910247780161065.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق

عربي ودولي هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق

بعد مرور نحو ست سنوات على إطلاق هاتف iPhone 11، ما يزال الجهاز مستخدمًا لدى كثيرين بفضل أدائه الجيد واستمرار حصوله على التحديثات البرمجية من شركة Apple. ورغم تقدّم عمره مقارنة بالهواتف الأحدث، فإنه ل

تكنولوجيا بعد 6 سنوات.. ماذا تغير بين آيفون 11 و17؟

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"

فن ومشاهير رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"

3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

فلسطين 3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

تيم حسن

فن ومشاهير كيف علّق تيم حسن على وفاة زميله في مسلسل "مولانا"؟

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية

فن ومشاهير هذه آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب



 




الأكثر مشاهدة