انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 16.4%

الوكيل الإخباري- انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ 3.78 مليون متر مربع ، مقارنة مع 4.52 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 16.4 بالمئة.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 10.197 رخصة في النصف الأول لهذا العام، مقارنة مع 11.645 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته 12.4 بالمئة.



وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 3.06 مليون متر مربع عن النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 3.81 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 19.7 بالمئة.



فيما بلغت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 722 ألف متر مربع، مقارنة مع 702 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 2.8 بالمئة.



ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في النصف الأول للعام الحالي ما نسبته 80.9 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و للأغراض غير السكنية 19.1 بالمئة.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته 2.2 بالمئة، وبلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23 بالمئة، بانخفاض نسبته 6.1 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.5 بالمئة، وهي نفس النسبة خلال نفس الفترة من عام 2023.



أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 14 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.415 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.127 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي.



وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن النصف الأول من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.9 بالمئة.



وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2.5 مليون متر مربع، مقابل نحو 3 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 16.7 بالمئة.