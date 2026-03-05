انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 120 قرشا للغرام، في التسعيرة الثانية، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 103.80 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان