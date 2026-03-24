انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب في الأردن بعد ارتفاع كبير

الثلاثاء، 24-03-2026 12:38 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية انخفاضاً مفاجئاً اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع كبير صباح اليوم.اضافة اعلان


ووفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تراجعت أسعار مختلف عيارات الذهب بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى نحو 103.400 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 99.200 دينار.

كما سجل عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق الأردني، سعر بيع بلغ 90.400 دينار، مقابل 85.700 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


