الثلاثاء 2025-02-25 09:17 م
 

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الذهب
الذهب
الثلاثاء، 25-02-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، 50 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 58.90 دينار، والشراء عند 56.90 دينار.

اضافة اعلان

 


Image1_220252519443574023886.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يستمع من مسؤولة أممية حول مستقبل فلسطين وغزة

العقبة - أرشيفية

أخبار محلية العقبة تستقبل 86 ألف سائح خلال كانون الثاني الماضي

نتنياهو

فلسطين أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يرسلون رسالة لنتنياهو

ارشيفية

فلسطين حماس تدين خطط الاحتلال في الأقصى خلال رمضان

تهنئة الدكتور جلال جمعه المعايطه

مناسبات تهنئة الدكتور جلال جمعه المعايطه

ارشيفية

فلسطين شهيد و7 مصابين في نابلس

جانب من حفل الاطلاق

أخبار محلية أمانة عمان تطلق المرحلة الأولى لنظام الموارد البشرية

مديرية الأمن العام تتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في (١٨) قضية

أخبار محلية مديرية الأمن العام تتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة



 



الأكثر مشاهدة