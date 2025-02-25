انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 58.90 دينار، والشراء عند 56.90 دينار.
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