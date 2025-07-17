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انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الذهب
الذهب
 
الخميس، 17-07-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الخميس، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية، حيث انخفض سعر الذهب 40 قرشا للغرام.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 67.6 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.4 دينارًا.

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