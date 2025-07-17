انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 67.6 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.4 دينارًا.
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