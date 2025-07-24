انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، ، 40 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 68.1 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

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