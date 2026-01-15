الخميس 2026-01-15 11:53 ص

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 50 قرشا للغرام من عيار 21.
 
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 93.40 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 89.80 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 106.90 و83.00 و62.90 دينارا على الترتيب.

