السبت 2025-05-31 09:05 ص
 

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

الذهب
الذهب
 
السبت، 31-05-2025 08:38 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد اليوم السبت  وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحُلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين – 66.60 دينارًا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 64.60 دينارًا للشراء.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 77.00 دينارًا، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 قرابة 58.90 دينارًا، وعيار 14 نحو 45.00 دينارًا.


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