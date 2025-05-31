انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 77.00 دينارًا، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 قرابة 58.90 دينارًا، وعيار 14 نحو 45.00 دينارًا.
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