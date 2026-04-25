انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في الأردن، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفا في مختلف العيارات، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولاً بين المواطنين، 95.600 دينار فيما بلغ سعر الشراء 91.200 .

اضافة اعلان