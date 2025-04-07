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انخفاض هائل على اسعار الذهب في الاردن

مصاغ ذهبي
الذهب
 
الإثنين، 07-04-2025 06:39 م
الوكيل الإخباري-   عادت اسعار الذهب إلى الانخفاض مجددا اليوم الاثنين في تسعيرة ثالثة صادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وانخفض سعر الذهب 80 قرشا للغرام الواحد، بعد أن ارتفع 50 قرشا في التسعيرة الثانية التي صدرت قبلها بساعات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 حوالي 61.0 دينارًا، وسعر الشراء 59.0 دينارًا، أما غرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعر بيعه 70.5 دينارًا وسعر الشراء 68.20 دينارًا.

وبالنسبة لعيار 18، بلغ سعر البيع 54.10 دينارًا وسعر الشراء 50.10 دينارًا، أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد بلغ 41.20 و36.60 دينارا على التوالي.
 
gnews

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