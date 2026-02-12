انخفاض يطرأ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

10:13 ص

الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الخميس الموافق 12-02-2026، انخفاضاً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 103.100 ديناراً، فيما وصل سعر الشراء إلى 98.500 ديناراً.



وتالياً التسعيرة :







