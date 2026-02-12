الخميس 2026-02-12 11:50 ص

انخفاض يطرأ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

انخفاض يطرأ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
انخفاض يطرأ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
 
الخميس، 12-02-2026 10:13 ص
الوكيل الإخباري-  سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الخميس الموافق 12-02-2026، انخفاضاً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


 وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 103.100 ديناراً، فيما وصل سعر الشراء إلى 98.500 ديناراً.

وتالياً التسعيرة :
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

أخبار محلية بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

عربي ودولي تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

المرأة والجمال أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

ف

اقتصاد محلي نمو كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% لعام 2025

اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

تكنولوجيا اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

ي

عربي ودولي البرلمان الأوروبي يغلق باب اللجوء أمام مواطنين عرب

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة

فلسطين الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة



 




الأكثر مشاهدة