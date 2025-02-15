بدء أعمال مؤتمر الاستثمار والطاقة والتمويل في عمان الأحد

الوكيل الإخباري- تبدأ يوم غد الأحد في عمان، أعمال مؤتمر "الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل... نحو مستقبل رقمي مستدام"، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

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ويشارك بالمؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الأعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية، بالإضافة لوفد من أصحاب الأعمال الليبيين.



ويركز المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ويشكل المؤتمر منصة للتواصل المباشر بين الشركات وممثلي المشاريع الاستراتيجية والمؤسسات المالية، ما يوفر فرصًا قيمة لتوسيع الأعمال والتوسع في الأسواق الإقليمية.



وسيحضر المؤتمر وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال، ومحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لسندات الكربون العراقية، ووفد من وزارة الكهرباء العراقية، وممثلون عن القطاع المالي والمصرفي الأردني والعراقي.



ويمثل المؤتمر فرصة استثنائية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين العراق والأردن، كونه يجمع المستثمرين وأصحاب الأعمال الأردنيين والعراقيين تحت مظلة واحدة لاستكشاف آفاق التعاون والاستثمار المشترك.