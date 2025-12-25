الخميس 2025-12-25 03:34 م

بعثة تجارية إيطالية تزور الأردن شباط المقبل

العين خليل الحاج توفيق
خليل الحاج توفيق
الخميس، 25-12-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إن وفدا تجاريا إيطاليا، برئاسة رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية بيترو رامبينو، سيزور الأردن في شباط المقبل، للدفع بعلاقات البلدين الاقتصادية لمستويات أعلى.

وأضاف، أن الوفد سيضم أصحاب وممثلين لشركات إيطالية تعمل بقطاعات المقاولات والإنشاءات والبنى التحتية والصناعات الغذائية بهدف بحث الاستثمار وإقامة شراكات مع الشركات الأردنية ودراسة اعتماد المملكة كمركز للشركات الإيطالية الراغبة بالمشاركة في عطاءات إعادة الإعمار في سوريا.


وحسب بيان للغرفة الخميس، جاء الترتيب للزيارة خلال لقاء جمع الحاج توفيق مع رامبينو على هامش انعقاد الدورة (136) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

 
 


العين خليل الحاج توفيق

بعثة تجارية إيطالية تزور الأردن شباط المقبل

