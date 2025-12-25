بعثة تجارية إيطالية تزور الأردن شباط المقبل

وأضاف، أن الوفد سيضم أصحاب وممثلين لشركات إيطالية تعمل بقطاعات المقاولات والإنشاءات والبنى التحتية والصناعات الغذائية بهدف بحث الاستثمار وإقامة شراكات مع الشركات الأردنية ودراسة اعتماد المملكة كمركز للشركات الإيطالية الراغبة بالمشاركة في عطاءات إعادة الإعمار في سوريا.
وحسب بيان للغرفة الخميس، جاء الترتيب للزيارة خلال لقاء جمع الحاج توفيق مع رامبينو على هامش انعقاد الدورة (136) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.
-
أخبار متعلقة
-
الصادرات الوطنية إلى دول التجارة العربية تنمو 8.7% خلال 10 أشهر
-
صادرات الصناعات التعدينية تصل 61 دولة
-
394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً
-
مذكرة تعاون بين "صناعة إربد" و"تجارة درعا"
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 3.4% في 10 أشهر
-
انخفاض مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 3.4% في 10 أشهر