بعثة تجارية إيطالية تزور الأردن شباط المقبل

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إن وفدا تجاريا إيطاليا، برئاسة رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية بيترو رامبينو، سيزور الأردن في شباط المقبل، للدفع بعلاقات البلدين الاقتصادية لمستويات أعلى.

وأضاف، أن الوفد سيضم أصحاب وممثلين لشركات إيطالية تعمل بقطاعات المقاولات والإنشاءات والبنى التحتية والصناعات الغذائية بهدف بحث الاستثمار وإقامة شراكات مع الشركات الأردنية ودراسة اعتماد المملكة كمركز للشركات الإيطالية الراغبة بالمشاركة في عطاءات إعادة الإعمار في سوريا.