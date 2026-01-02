الجمعة 2026-01-02 12:13 م

بلومبرغ: سوق عمان المالي بالمرتبة 13عالميًا من حيث الأداء
الجمعة، 02-01-2026 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   صنفت وكالة بلومبرغ العالمية سوق عمان المالي في المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث الأداء منذ بداية العام الماضي 2025 وحتى نهايته، بعد أن حقق ارتفاعًا بنسبة أكثر من 45 بالمئة وفق بيانات مؤشرات الأسواق العالمية.

ويُعد هذا الأداء المتقدم مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا مهمًا، ويعكس تحسّنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار في الأردن، إلى جانب تزايد جاذبية السوق لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مقارنة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية.


ويعزى هذا التقدّم إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تحسّن نتائج الشركات المدرجة، واستقرار السياسات الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الوطني.

 
 


