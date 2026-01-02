بلومبرغ: سوق عمان المالي بالمرتبة 13عالميًا من حيث الأداء

الوكيل الإخباري- صنفت وكالة بلومبرغ العالمية سوق عمان المالي في المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث الأداء منذ بداية العام الماضي 2025 وحتى نهايته، بعد أن حقق ارتفاعًا بنسبة أكثر من 45 بالمئة وفق بيانات مؤشرات الأسواق العالمية.

اضافة اعلان



ويُعد هذا الأداء المتقدم مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا مهمًا، ويعكس تحسّنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار في الأردن، إلى جانب تزايد جاذبية السوق لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مقارنة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية.