الخميس 2026-01-01 08:56 م

بورصة عمّان تسجّل رقما قياسيا جديدا هو الأعلى منذ 17 عاما

ل
أرشيفية
الخميس، 01-01-2026 08:11 م

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، الخميس، إن بورصة عمّان أغلقت أمس الأربعاء عند 3611 نقطة وهو رقم قياسي جديد لم نصل إليه منذ 17 عاما.

اضافة اعلان


وأضاف الوظائفي أن هنالك مشاريع مستقبلية خلال العام 2026 مرتبطة بالجانب التشريعي، إضافة لتعزيز البنية المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية.


وأوضح بأن بورصة عمّان بدأت بمسار إيجابي منذ أكثر من عام.


وقال إن العائد الكلي لأسعار أسهم الشركات العشرين الكبرى وأرباحها الرأسمالية تجاوز 58%.


ولفت إلى أن معدّل حجم التداول اليومي ارتفع في الشهور الستة الماضية من عام 2025 حيث تجاوز 11 مليون دينار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

نعـي فـاضل وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الرواحنة

ل

أخبار محلية تحذير عاجل من الأمن العام لجميع الأردنيين

ل

اقتصاد محلي بورصة عمّان تسجّل رقما قياسيا جديدا هو الأعلى منذ 17 عاما

ت

أخبار محلية نقيب المقاولين: كميات الأمطار فاقت قدرة البنية التحتية المجهزة سابقا

الاتحاد الدولي للصحفيين: 128 صحفيًا قُتلوا في أنحاء العالم في 2025

عربي ودولي الاتحاد الدولي للصحفيين: 128 صحفيًا قُتلوا في أنحاء العالم في 2025

ت

أخبار محلية جامعة الحسين بن طلال تعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية محلياً وعالمياً

و

أخبار محلية مزارعو الكرك: الأمطار تسهم بتعزيز النباتات الرعوية ونمو الأعشاب الطبيعية



 




الأكثر مشاهدة