بورصة عمّان تسجّل رقما قياسيا جديدا هو الأعلى منذ 17 عاما

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، الخميس، إن بورصة عمّان أغلقت أمس الأربعاء عند 3611 نقطة وهو رقم قياسي جديد لم نصل إليه منذ 17 عاما.

وأضاف الوظائفي أن هنالك مشاريع مستقبلية خلال العام 2026 مرتبطة بالجانب التشريعي، إضافة لتعزيز البنية المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية.



وأوضح بأن بورصة عمّان بدأت بمسار إيجابي منذ أكثر من عام.



وقال إن العائد الكلي لأسعار أسهم الشركات العشرين الكبرى وأرباحها الرأسمالية تجاوز 58%.