بورصة عمّان تسجّل رقما قياسيا جديدا هو الأعلى منذ 17 عاما

وأضاف الوظائفي أن هنالك مشاريع مستقبلية خلال العام 2026 مرتبطة بالجانب التشريعي، إضافة لتعزيز البنية المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية.
وأوضح بأن بورصة عمّان بدأت بمسار إيجابي منذ أكثر من عام.
وقال إن العائد الكلي لأسعار أسهم الشركات العشرين الكبرى وأرباحها الرأسمالية تجاوز 58%.
ولفت إلى أن معدّل حجم التداول اليومي ارتفع في الشهور الستة الماضية من عام 2025 حيث تجاوز 11 مليون دينار.
