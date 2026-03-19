الجمعة 2026-03-20 06:04 ص

بورصة عمّان تسجل نشاطاً قوياً وارتفاعاً في المؤشر

ت
أرشيفية
 
الخميس، 19-03-2026 07:25 م

الوكيل الإخباري- سجلت بورصة عمّان ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداول خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 19 آذار، حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 10.9 مليون دينار، مقارنة مع 6.0 مليون دينار في الأسبوع السابق، بنسبة نمو كبيرة وصلت إلى 81.4%.

اضافة اعلان


وارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي إلى 54.3 مليون دينار، مقابل 29.9 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 16.6 مليون سهم من خلال 12,344 عقداً، ما يعكس زيادة واضحة في نشاط المستثمرين.


وعلى صعيد القطاعات، تصدر القطاع المالي قائمة التداولات بحصة بلغت 35.4%، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 33.05%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 31.55%، في توزيع متوازن نسبياً بين مختلف القطاعات.


وفيما يتعلق بالأداء السعري، ارتفع الرقم القياسي العام للأسهم إلى 3692.1 نقطة مقارنة مع 3658.5 نقطة، محققاً نمواً بنسبة 0.92%. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بصعود مؤشري قطاعي الصناعة والخدمات، رغم تراجع مؤشر القطاع المالي.


كما أظهرت بيانات السوق أن 55 شركة سجلت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، مقابل انخفاض أسعار 39 شركة، ما يشير إلى غلبة الاتجاه الإيجابي في السوق خلال الأسبوع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة