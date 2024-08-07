بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1832 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم
-
الفايز يلتقى المدير التنفيذي لمدينة العقبة الصناعية الدولية
-
انخفاض كبير.. هكذا أصبحت أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض
-
هكذا بلغت اسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن
-
بعد انخفاض بشكل حاد أمس .. كم بلغت اسعار الذهب بالاردن اليوم ؟
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن