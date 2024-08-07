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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الأربعاء، 07-08-2024 03:17 م
الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.37 بالمئة، إلى مستوى 2377 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1832 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
gnews

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