بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 4195 صفقة.
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