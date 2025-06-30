الإثنين 2025-06-30 01:46 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الإثنين، 30-06-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-    اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع نسبته 0.88 بالمئة الى مستوى النقطة 2777.

اضافة اعلان


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 4195 صفقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ي

فيديو الوكيل الخارجية: تفعيل منصة لإصدار تأشيرة المرور بالأراضي السعودية لمرة واحدة

ل

عربي ودولي 46 وفاة جراء الأمطار والفيضانات في باكستان

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ؤفرلبقا

المرأة والجمال وصفات طبيعية للعناية بالرقبة.. بينها قناع الخيار وزيت إكليل الجبل

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية الإحصاءات تختتم مشروع التوأمة الأوروبي

فا

تكنولوجيا 4 تطبيقات جديدة من آبل قادمة إلى أجهزة آيباد في iPadOS 26

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

قبثي

فيديو الوكيل بغضون 6 ساعات قد تحدث الوفاة.. ما هي مادة "الميثانول" التي تسمم بها أكثر من 10 أشخاص في الأردن؟



 
 



الأكثر مشاهدة